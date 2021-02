Cássio reflete a fraca temporada do Corinthians

Cássio e Corinthians vivem um momento diferente nessa história que já dura quase uma década. Acostumado a vencer tudo pelo clube, o goleiro vem sendo bastante criticado nos últimos jogos e já coleciona um recorde bem negativo no Brasileirão de 2020. Mas apesar dos números e dos muitos gols sofridos, o ídolo Alvinegro, que até pode não estar vivendo seus melhores dias, apenas reflete a fraca temporada do clube paulista.

Com a derrota para o Santos nesta quarta-feira (17) , Cássio chegou a marca de 45 gols sofridos no Brasileirão de 2020, em apenas 34 jogos. Essa é de longe sua pior marca em Campeonatos Brasileiros pelo Corinthians, clube que se notabilizou por ter um sistema defensivo extremamente sólido para sustentar os diversos títulos conquistados ao longo dos últimos anos. Como goleiro, é claro que Cássio sempre se beneficiou dessa solidez defensiva, mas, agora, ele também é quem paga o preço de estar em um time mais exposto.

A título de comparação, o pior Brasileiro do ídolo Alvinegro em termos de gols sofridos havia sido em 2012, quando foi vazado 32 vezes em 32 jogos. Neste ano, já superou negativamente a marca em 13 tentos, mesmo com duas rodadas restando para o fim da competição.

Cássio vem sendo bastante criticado nesta temporada e também nos últimos jogos, principalmente contra Flamengo e Santos, quando o Corinthians sofreu dois gols muito parecidos, que resultaram de um rebote dado pelo goleiro. É até plausível discutir se era possível encaixar as finalizações para evitar o rebote ou espalmar a bola com mais força para longe dos atacantes adversários, mas isso não muda o fato de que Cássio vem sofrendo com um sistema defensivo bem menos sólido.

No gol do Santos, por exemplo, Soteldo bate colocado mirando o ângulo esquerdo do camisa 12, que espalma a bola. No rebote, Marinho chuta para o meio da área e encontra o jovem Marcos Leonardo, que só empurra para o gol vazio.

No lance em questão, diversos jogadores erraram individualmente, como Mosquito, que vem fazendo belos jogos com Mancini, mas perdeu a bola no ataque e não conseguiu ajudar na recomposição, ou Michel Macedo e Cantillo, que ficaram olhando o ataque do Peixe brigar pelo rebote e marcar o gol. Mesmo assim, o grande culpado acaba sendo Cássio, até por seu tamanho e peso na história do clube.

Como um dos maiores ídolos do Timão e mais de 500 jogos disputados com a camisa Alvinegra, ele sabe que sempre será cobrado e que não vive sua melhor fase na equipe, mas é impossível negar que seu momento não esteja atrelado à fraca temporada do Corinthians.

Com Thiago Nunes a zaga sempre esteve exposta e seguiu da mesma maneira - ou até pior - com Dyego Coelho, o que colocou o clube na zona de rebaixamento do Brasileirão. Com Mancini, a evolução do time foi notável e fez com que o torcedor pudesse sonhar com algo maior no Brasileirão. Mesmo assim, a goleada para o Palmeiras, ou as derrotas para Red Bull Bragantino e Santos, mostram que a equipe ainda não está pronta para uma Libertadores - o que não significa que o trabalho não esteja sendo bem feito.

Uma temporada ruim não diminui em nada a importância e o tamanho de Cássio na história do Corinthians. E por mais que seus números estejam entre os piores de sua trajetória no Timão, não dá para ignorar o fato de que ele é um dos que mais sofre com a fraca temporada do Alvinegro paulista em 2020.