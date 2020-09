Red Bull Bragantino anuncia o técnico Mauricio Barbiere

Mauricio Barbieri é o novo técnico do Red Bull Bragantino. Com 38 anos de idade, ele assinou contrato até o fim da temporada e chega com seu auxiliar, Maldonado.

“Satisfação e honra enormes. Passaram grandes treinadores por aqui, como Parreira e Luxemburgo. Espero escrever minha história, mas ser tão vitorioso como eles. Pude conversar algumas coisas e ir para o treino, tentar desenvolver detalhes pensando no jogo”, declarou o treinador ao ser anunciado.

Barbiere vem de passagem pelo CSA e teve maior destaque ao assumir o Flamengo em 2018. Ele deverá fazer sua estreia neste domingo, contra o Palmeiras, no Nabizão. A equipe está no 18º lugar da tabela do Brasileirão e soma seis pontos após sete jogos, com três derrotas, três empates e uma vitória.

Com a chegada do treinador, a comissão técnica do time fica formada por: Marcinho e Anderson Marques (auxiliares), Reverson Pimentel e Fred Pozzebon (preparadores físicos), Rodrigo Bruns (preparador de goleiros), Rafael Silva (analista de desempenho) e Guilherme da Costa (fisiologista).