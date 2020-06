RB Bragantino para treinos após incômodo dos gigantes

O Red Bull Bragantino paralisou, ao menos até a segunda-feira, os seus treinamentos em Bragança Paulista. Depois de retomar atividades presenciais antes dos outros grandes da Série A, fato que irritou os concorrentes, o time atendeu a um "pedido" da Federação Paulista de Futebol.

A retomada das atividades, que se deu na semana passada, ocorreu porque o time recebeu a permissão da prefeitura de Bragança Paulista devido às condições de isolamento impostas na região.

Apesar de estar na fase 4, como na capital, a cidade tem uma distância grande o bastante em relação ao epicentro da doença e estava cercada por regiões em situação igual ou melhor. São Paulo, por outro lado, tem toda a sua região metropolitana na fase 5, "cercada" pela pandemia.

Depois das reclamações, no entanto, o Bragantino se viu praticamente obrigado a aceitar os pedidos e mudar sua rotina. Os atletas, que estavam indo em grupos pequenos para trabalhos específicos no CT, passaram a realizar atividades dentro das suas casas mais uma vez.

No clube, há quem garanta que os trabalhos pouco colocam o Red Bull acima dos rivais em termos coletivos. Foram mais testes físicos e individuais com os atletas, agora organizados via internet pelo departamento de preparação física.

Os jogadores foram testados para a presença do novo coronavírus no sangue antes da retomada, com dois positivos. Um deles é funcionário da administração, que já fazia trabalho remoto. O outro, o meia Vitinho, tinha expectativa de retornar aos treinos nesta quinta, mas terá o retorno adiado pela determinação da FPF.

O clube deve realizar uma nova rodada de testes na segunda-feira para saber o andamento do clube a esse respeito e, caso haja mais positivos, o procedimento de isolamento será o mesmo.