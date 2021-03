Red Bull Leipzig, uma muralha na Bundesliga

O maior adversário do Bayern de Munique nesta temporada é o Red Bull Leipzig. O time comandado por Nagelsmann é o segundo colocado da Bundesliga e, com um jogo a menos, está cinco pontos atrás do líder.

Neste domingo, os vice-líderes recebem a visita do Eintracht Frankfurt, que ocupa a quarta posição no campeonato. A seu favor, o Red Bull Leipzig tem a defesa como principal virtude.

Com 20 gols sofridos, é a equipe da Bundesliga que menos deixa a bola entrar. Além disso, como mostram os dados de BeSoccer Pro, o time alemão está no 'top 6' dos menos vazados entre as cinco principais ligas europeias.

Até o momento, entre os 24 jogos disputados, o time de Nagelsmann acabou 12 sem sofrer gols, um aproveitamento de 50%. Se levarmos em conta as grandes ligas, o clube está na sexta posição, atrás apenas de Chelsea, Aston Villa, Manchester City, Lille e PSG.