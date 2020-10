Reduzir o salário no Real Madrid? Bale foi o único a dizer 'não'

Apesar da sua grandeza, o Real Madrid também sentiu a crise financeira provocada pelo coronavírus. Os capitães do time principal acertaram com o clube uma redução salarial de 10% se as competições fossem retomadas e de 20% se fossem canceladas.

Todos, menos Gareth Bale. Nesse sábado a 'Cadena SER' revelou que o galês foi o único jogador que se negou a reduzir o salário, um decisão que não sentou bem no vestiários.

Bale se distanciou bastante do clube e da torcida na última temporada, uma das que menos entrou em campo e, por isso, retornou ao Tottenham com o desejo de recuperar o bom futebol.

Aos 31 anos, o atacante poderia fazer a sua estreia com a camisa 'spur' nesse final de semana. É bom lembrar que o Real Madrid ainda paga a metade do seu salário.