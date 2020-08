Marrony "sai do quase" em nova vitória do Galo

O nome da vitória do Atlético-MG, por 2 a 0, sobre o Ceará , foi Marrony. Além de ter sofrido o pênalti, e convertido, com categoria, no final da partida entrou na área e fez 2 a 0. Contratado pelo Galo durante a pandemia, o atacante custou cerca de R$ 20 milhões.

"Costumo zoar lá em casa que às vezes falta sorte. No último gol, consegui fazer boas jogadas e acabou não saindo gol. Peço ao torcedor que continue mandando energia positiva. Estou buscando, me dedicando", disse Marrony à TV Galo, lembrando o lance em que acertou a trave do goleiro Cássio, contra o Corinthians.

"Dia muito especial, muito feliz pelos dois gols. O individual saí bem, mas o segundo tempo o coletivo foi mais importante ainda", acrescentou ele, após a partida. A torcida também demonstrou confiança no jogador de apenas 21 anos.