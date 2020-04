Reforços 'caseiros' para Zidane

O Real Madrid poderá ter o reforço de três jogadores já conhecidos pelo torcedor 'merengue'. Dois deles já estavam no elenco na atual temporada, enquanto o terceiro vai ganhando experiência a base dos empréstimos.

Eden Hazard, Marco Asensio e Martin Odegaard. De acordo com o diário 'AS', se a crise provocada pelo coronavírus se prolongar e os cofres continuarem a sangrar, o Real estuda um plano de contenção e a elaboração de um 'plano B' para reforçar a equipe de Zidane.

As lesões não ajudaram Hazard. A grande contratação do clube espanhol não conseguiu demonstrar o mesmo desempenho que tinha na Premier. Mas estará a disposição de Zidane.

Outro jogador que sofreu fisicamente foi Asenseio. O atacante teve uma grave lesão no joelho ainda no período de preparação e perdeu toda a temporada. No entanto, continua nos planes do clube.

A outra 'contratação' apontada pelo diário 'AS' é Odegaard. Embora as últimas informações apontem para que o norueguês continue um ano mais em Donosti.