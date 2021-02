Reformulação no Barça: apenas seis jogadores têm a garantia de continuar

São tempos difíceis no Camp Nou. Com as eleições presidenciais bem próximas, a situação do clube dentro de campo não é das melhores. A Champions parece um sonho distante, a Liga é complicada e a Copa improvável depois da derrota para o Sevilla. As coisas precisam mudar.

O elenco 'culé' está bem distante do seu melhor nível e o cenário é preocupante. Por isso, a diretoria poderá tomar algumas decisões drásticas, como aponta o diário 'Sport' em sua capa dessa terça-feira.

Mais da metade do elenco está na corda bamba e não têm a continuidade garantida. As dúvidas estão baseadas em rendimento, idade e os altos salários. Uma situação insustentável.

De todo o elenco, apenas seis jogadores são indiscutíveis, embora os nomes não sejam revelados, é possível que Ter Stegen, De Jong, Pedri, Araujo, Fati e Messi, estejam entre eles. Embora a situação do argentino é diferente.

O camisa '10' ainda não decidiu o que vai fazer ao final da temporada e a sua continuação - ou não - pode influenciar nas decisões.