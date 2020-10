Rei do futebol, Pelé completa 80 anos

Hoje o mundo do futebol está em festa, ninguém menos que o Rei Pelé completa 80 anos de idade. No dia 23 de outubro de 1940, nascia em Três Corações, em Minas Gerais, um homem que desafiou a física, contrariou a lógica. Confira os números da carreira do Rei.

Não há palavras para descrever tudo o que Pelé fez pelo futebol, os números e os recordes alcançados estão eternizados na história do esporte. Dono de um talento impecável, ele conduziu o Brasil na conquista de três Copas do Mundo fazendo com que a Canarinho deixasse o "complexo de vira-latas" para trás e se tornasse a maior equipe que o mundo já viu.

Apesar de ter nascido em Três Corações, Pelé passou a maior parte da infância em Bauru, São Paulo. Descoberto por Waldemar de Brito, foi levado para a Vila Belmiro aos 15 anos de idade, onde ficou por quase duas décadas. Lá, o maior jogador da história também mudou o patamar do Santos e se firmou como o maior artilheiro de todos os tempos.

Pelo Peixe, faturou inúmeros campeonatos paulista, 4 Rio-São Paulo, 6 Campeonatos Brasileiros e duas Libertadores da América, entre outros inúmeros troféus. Pela Seleção, além das Copas do Mundo, levantou também 2 Copas Rocca, 1 Taça Atlântico, 3 Copas Oswaldo Cruz e 1 Taça Bernardo O'Higgins.

Foram inúmeros feitos individuais, entre eles os 1281, incrível marca jamais alcançada por nenhum outro jogador de futebol. Quem mais se aproxima do Rei Pelé é Romário, o baixinho anotou um total de 1002 gols. Há divergências sobre os gols levados em consideração na contagem, mas de qualquer forma são números que desafiam os maiores goleadores das últimas gerações.

Fora de campo, Pelé já demonstrou personalidade forte e versátil. Além de desfilar o talento com a bola, o rei do futebol já apareceu em comerciais, filmes e foi até ministro.