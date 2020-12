Reinaldo repete feito de Cicinho e revive tempos áureos do São Paulo

Reinaldo ainda vive tempos distintos de amor e ódio com a torcida do São Paulo, mas atingiu marcas importantes no último fim de semana. Além de dar três assistências na vitória contra o Bahia, passou a marca respeitável dos 250 jogos com a camisa tricolor.

O número de partidas é tão bom que supera em quase cem o lateral direito Cicinho, justamente o ídolo da torcida que ele conseguiu se equiparar no 3 a 1 na Fonte Nova. Foi a primeira vez, desde 2005, que um lateral conseguiu dar três passes para gol com a camisa tricolor.

Foi na goleada por 6 a 1 do clube do Morumbi contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro de 2005, a última ocasião em que um jogador da posição deu três assistências. Cicinho, às vésperas de ser campeão mundial e seguir para o Real Madrid, foi o autor do feito.

Ele bateu dois escanteios para gols de Edcarlos, no começo da partida, e fechou o triunfo ao rolar uma falta para forte chute de Souza, selando o placar. Amoroso, Thiago Ribeiro e Mineiro fecharam o placar para o Tricolor.

Conforme controle mantido pela reportagem, que data de 1991 aos tempos atuais, apenas um outro lateral conseguiu o feito neste período: Gustavo Nery, na goleada por 5 a 0 sobre o Sport, em 2001, pela Copa dos Campeões.

Outros nomes chegaram ao feito, mas todos do setor ofensivo. Raí, Elivélton, Juninho Paulista, Dodô, Souza, Kléber e Michel Bastos conquistaram o feito uma vez. França foi capaz de dar três passes para gol em duas oportunidades.