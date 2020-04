Reinier deixará o Real Madrid na próxima janela

Reinier foi o último a desembarcar no Santiago Bernabéu dentro da política de jovens promessas do Real Madrid. O brasileiro ocupa uma vaga de extracomunitário e, por isso, não poderia jogar pelo time principal no momento.

De acordo com o diário 'Marca', o clube 'merengue' estuda a possibilidade de emprestar o meia para que ele continue com a sua formação e conte com mais minutos dentro de campo. A principal exigência é que o destino seja um clube da elite do futebol espanhol.

Reinier tem contrato com o Real Madrid até 2027, e segundo a citada fonte, esse movimento já havia sido pactado entre as partes no momento da contratação.

O jovem rumou com destino a Espanha após 15 jogos no profissional do Flamengo, onde marcou seis gols e deu duas assistências. Pelo Real Madrid Castilla foram três partidas, dois gols e uma assistência.