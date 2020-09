Reinier estreia pelo Borussia Dortmund com volta de Reus

Duas semanas após a confirmação de sua chegada, Reinier Jesus fez sua estreia na pré-temporada com o Borussia Dortmund na segunda-feira. Ele jogou contra o Sparta Rotterdam no último amistoso dos alemães antes do início da Bundesliga.

O brasileiro, emprestado pelo Real Madrid para as próximas duas temporadas, iniciou um jogo em que os holofotes estavam especialmente em Marco Reus.

E é que o meia alemão fez seu retorno a campo com a camisa amarela após sete meses de lesão. Foi em fevereiro quando ele começou a sentir desconforto muscular que o tirou de campo até agora.

Por sua vez, Reinier jogou 45 minutos e combinou a ala esquerda com o ataque, aproveitando a ausência de um Erling Haaland que no fim de semana fez seu primeiro gol pela Seleção Norueguesa.

Junto com o brasileiro e a volta do alemão, foram interessantes os minutos do muito jovem Geovanni Reyna e o reaparecimento de Emre Can, que neste mesmo domingo participou do Suíça-Alemanha da Liga das Nações.