Reinier recebe poucas chances no Dortmund e Real já repensa empréstimo

A trajetória de Reinier no Borussia Dortmund está longe de ser como o Real Madrid esperava. Cedido por empréstimo pelo time espanhol, o ex-meia do Flamengo não começou como titular em nenhum jogo até e agora soma apenas 136 minutos em campo distribuídos em oito partidas.

A situação tem incomodado o time merengue. Michael Zorc, diretor executivo do Borussia, disse que quer seguir com Reiner, mas deixou um recado ao Real Madrid.

"Não queremos quebrar o empréstimo. Mas é claro que ouviremos a todos. Se alguém não está satisfeito porque tem poucas oportunidades, fale. Não vamos tomar essa iniciativa".

Segundo o jornal 'ABC', o time merengue estuda a possibilidade de romper o empréstimo com o Borussia e buscar um novo clube para o meia, onde ele possa ter mais minutos em campo. Ainda segundo a publicação, o Real Valladolid, através do presidente, o ex-atacante Ronaldo, fez uma consulta para saber sobre a possibilidade e o próprio meia prefere um retorno à Espanha.

Reinier chegou ao Real Madrid em janeiro de 2020, depois do time merengue desembolsar cerca de 30 milhões de euros para compra-lo do Flamengo, o jovem brasileiro tem contrato com o time espanhol até 2026 e está emprestado ao Borussia por duas temporadas. Mas ao que parece não deve ficar muito tempo por lá.