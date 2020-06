Reinier sofre lesão muscular

Reinier vinha treinando com o time principal do Real Madrid após a quarentena. O brasileiro de 18 anos, no entanto, é motivo de preocupação do departamento médico.

Após as atividades deste sábado, Zinedine Zidane confirmou que o jovem revelado pelo Flamengo teve problemas no treimanento da quinta-feira.

“Vejo ele bem. É um jogador de futuro, ainda é muito jovem e acaba de chegar. Está com a gente, mas lamentavelmente se machucou na perna ainda quinta-feira e não sabemos exatamente o que ele tem. Mas nestes dias que ele esteve com a gente, mostrou que tem qualidade e futuro”, respondeu o técnico do Real Madrid durante entrevista coletiva neste sábado.

O clube confirmou que o jogador teve uma sobrecarga muscular e passará por exames nos próximos dias para avaliar a gravidade da lesão e prever um tempo de recuperação, caso seja necessário virar desfalque.