Reinier testa positivo ao voltar da Seleção Olímpica

Reinier voltou da Seleção Brasileira Olímpica e virou desfalque para o Borussia Dortmund. O clube confirmou o resultado positivo em teste para Covid-19 realizado pelo jogador, que é não apresenta sintomas da doença.

Contratado pelo Real Madrid junto ao Flamengo em 2019, por 30 milhões de euros, o brasileiro de 18 anos agora inicia quarentena e perde ainda mais chances na equipe da Bundesliga. No pior dos casos, ele estará de volta para enfrentar a Lazio, em 2 de dezembro, pela Champions League.

Até o momento, Reinier disputou sete partidas (incluindo um clássico contra o Bayern, que terminou com derrota na supercopa alemã), mas não foi titular nenhuma vez na Alemanha e não participou de gols.

A falta de espaço no período de empréstimo estaria incomodando a diretora do Real Madrid, de onde o jovem saiu para adquirir minutos e experiência. No gigante espanhol, Reinier disputou jogos apenas pelo Castilla, o time B dos merengues.