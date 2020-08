Ansu Fati, convocado pela Espanha aos 17 anos

Ansu Fati foi incluído na lista do treinador Luis Enrique para a seleção principal. DUGOUT

Ansu Fati continua batendo recordes e construindo uma carreira com marcas alcançadas precocemente. O jogador do Barcelona estreou com a camisa da Espanha em outubro de 2019 e, menos de um ano depois, aos 17 anos, já foi convocado por Luis Enrique para a seleção principal.