Marcelo fez sua estreia no Real Madrid em 7 de janeiro de 2007. O brasileiro jogou sua primeira partida contra o Deportivo de La Coruña e desde então se tornou uma lenda do clube, ganhando 22 títulos: quatro Liga dos Campeões, quatro Mundias de Clubes, três Supertaças Europeias, cinco títulos da LaLiga, dois troféus da Copa do Rei e quatro Supertaças da Espanha.

Confira no vídeo acima a trajetória de Marcelo no Real Madrid!