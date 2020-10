Há exatos 16 anos, Messi estreava pelo Barcelona

Frank Rijkaard tinha certeza. Havia chegado o momento. Ele indicou a substituição e o letreiro indicava que Deco saiu de campo aos 82 minutos. Em seu lugar entrou um pequeno jogador de futebol argentino, com o '30' nas costas, que hoje é uma história viva do futebol. E neste dia 16 de outubro comemora-se o 16º aniversário da estreia oficial de Lionel Messi no Barcelona.

Foi em um duelo contra o Espanyol. Um derby que terminou com 0-1 para a equipa do Barça (precisamente com um gol de Deco) e que deixou os primeiros minutos de Leo como 'culé'.

Naquela época, Messi era um diamante bruto daquela fábrica de talentos chamada La Masia. Agora, em 2020, esse projeto de joia se transformou na Tiffany & Co. do futebol. E quem sabe se este evento é o seu epílogo no Barça: a ameaça de saída no final da temporada não pode ser esquecida.

Muita coisa mudou na vida daquele menino de 17 anos que já está quase com o dobro, 33. Nada resta daquele cabelo e daquele rosto sem barba de quando era uma criança.

Agora que ele está com o cabelo curto, houve até um momento em que decidiu pintá-lo, e sua barba exuberante se tornou mais uma peça 'culé' do imaginário coletivo junto com o escudo e as cores. E com tatuagens mais do que visíveis e características.

Nesse tempo, Messi deixou de ser um projeto para dominar o planeta do futebol quase com mão de ferro, deixando para trás títulos, gols e conquistas em massa.

Dez ligas, seis Copas, quatro Champions League, oito Supercopas, três Supercopas da Europa e três Mundial de Clubes adornam seu histórico coletivo como jogador do Barça.

Individualmente, suas seis Bolas de Ouro, seis Chuteiras de Ouro e mais de 700 gols falam por si sobre o que ele foi, é e (felizmente) será um jogador lendário.

Uma data especial para um jogador mais do que especial para os fãs do Barcelona e os fãs do futebol bem jogado.