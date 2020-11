As palavras de Messi após sua estreia, há exatos 17 anos

Em 16 de novembro de 2003, o Barcelona fez um amistoso contra o Porto que ficou para a história. Na ocasião, com apenas 16 anos de idade, Messi fazia sua primeira partida pela equipe principal dos Blaugranas.

A equipe dirigida por Frank Rijkaard, na ocasião, perdeu por 2 a 0 no Estádio do Dragão, em Portugal, diante da equipe treinada por José Mourinho. O argentino, com a camisa 14, entrou no lugar de Fernando Navarro e jogou cerca de 20 minutos.

Após o jogo, Messi deu sua primeira entrevista como profissional e demonstrou sua timidez ao responder sobre a partida: "Eu não esperava algo assim, mas aconteceu e consegui aproveitar. A verdade é que eu estava tranquilo como se não fosse nada de mais".

"Foi um sonho realizado. Espero que mais adiante eu possa seguir jogando com a equipe principal do Barça. Saiu em todos os jornais lá. Espero que com isso eu possa ir à seleção", acrescentou Messi. Confira mais no vídeo acima.

Desde então, o camisa 10 superou todas expectativasse, tornando-se o maior vencedor do Bola de Ouro e vivendo uma trajetória que soma 640 gols e 251 assistências.