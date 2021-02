VÍDEO: relembre momentos de Neymar e Messi no Barcelona

Como não lembrar do trio 'MSN' que encantou o mundo do futebol, composto por Messi, Suárez e Neymar. Dos três, Messi é o único que continua no Barcelona.

Ney chegou ao conjunto azulgrana na temporada 13/14, marcou 105 gols em 186 e foi embora com destino ao PSG em busca de protagonismo.

A sua saída deixou uma certa mágoa no barcelonismo, mas os rumores sempre o colocam de volta no Camp Nou. Como não sentir saudades?

Confira no vídeo acima os melhores momentos de Neymar e Messi no Barcelona!