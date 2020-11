Em 2005, Lionel Messi, marcou o seu primeiro gol na Liga dos Campeões pelo Barcelona, na vitória por 5 a 0 sobre o Panathinaikos, no Camp Nou.

Relembre no vídeo acima o histórico gol do craque argentino, que balançou as redes com apenas 18 anos na principal competição do Velho Continente.