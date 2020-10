Renan Lodi destaca ensinamentos de Simeone: 'aprendi a ler o jogo'

A briga pela lateral-esquerda da Seleção Brasileira está em aberto, mas Renan Lodi, ao que parece, saí na frente. Depois de disputar quatro partidas do Brasil Global Tour, o jogador do Atlético de Madrid deve começar como titular pela primeira vez em um jogo de Eliminatórias de Copa do Mundo, diante da Bolívia, nesta sexta-feira (9), na Arena Neo Química, em São Paulo.

Aos 22 anos, Lodi foi testado entre os titulares por Tite no primeiro treino com o grupo completo e deve ser mantido pelo treinador na posição. Depois de uma temporada completa com o Atlético de Madrid, o jogador destacou o aprendeizado com o técnico Diego Simeone.

"Eu aprendi não só uma coisa com ele, mas várias, principalmente ler o jogo, ver o que está acontecendo dentro do jogo, de também saber o que está acontecendo não só na parte defensiva, mas na parte do ataque também. Eu aprendi a marcar, não que antes eu não sabia, mas eu precisava evoluir e com ele estou aprendendo muito isso, a ler o jogo, a defender mais".

Lodi também destacou a importância de ter personalidade para defender as cores da seleção brasileira.

"Falando do Marcelo, Roberto Carlos, Alex Sandro, Alex Telles... Procurar pegar esses nomes como exemplos e fazer o meu, respeitando os companheiros nessa disputa sadia, em que todos querem o bem. Estou muito feliz de estar aqui novamente, fazendo quase um ano de seleção. Todo mundo sabe que é uma pressão grande aqui, tem que ter personalidade, não ter medo de nada".

O Brasil estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar nesta sexta-feira (9), contra a Bolívia, na Arena Neo Química, em São Paulo. O confronto acontece às 21h30 (horário de Brasília), com portões fechados por conta da pandemia do coronavírus.