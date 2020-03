Renato deixou o futebol em 2018 e encerrou a carreira no Santos, clube no qual é ídolo. O meia que muitos diziam que 'jogava de terno' fez história na Vila.

Foram 423 jogos com a camisa do Alvinegro Praiano com passagens entre 2000 e 2004 e 2014 e 2018 e dois títulos do Campeonato Brasileiro (2002 e 2004) e dois Paulistas (2015 e 2016).