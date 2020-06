Renato Gaúcho, FHC e o beijo da sorte no Fluminense campeão carioca de 1995

O Campeonato Carioca de 1995 teve tons épicos, colocando quatro grandes esquadrões um contra o outro. E terminou com o título histórico do Fluminense, que teve como herói um gaúcho "muito do carioca": Renato Portaluppi, astro do Tricolor.

Antes da última rodada do octogonal final, famosa por um Fla-Flu histórico que deu o título ao Fluminense, com gol de barriga de Renato Gaúcho no Maracanã, muita água rolou. Entre outras coisas, aconteceram batalhas de rap, uma briga simbólica pelo posto de "Rei do Rio", grandes confrontos e histórias marcantes. Hoje, a 'Goal' relembra uma delas.

Renato Gaúcho era a grande estrela do momento. Mesmo em um estado que contava com outros grandes artilheiros como Túlio Maravilha no Botafogo, Valdir Bigode no Vasco e o recém-chegado Romário no Flamengo, o astro do Tricolor tinha status de ídolo e sex symbol.

Confira um pouco sobre a participação do craque naquele campeonato, em trechos retirados do livro "Reis do Rio", de André Baibich, que conta a epopeia daquela competição:

"Na última rodada do primeiro turno (do octogonal final), o Fluminense confirmou a boa fase com uma vitória magra, mas importante sobre o Bangu, em Moça Bonita. No 1 a 0, novamente com gol de Rogerinho, Renato mais uma vez se destacou com seus passes certeiros.

O bom momento se refletia em suas declarações à imprensa, ainda mais infladas. Avisava que o Fluminense seria campeão porque sabia jogar feio quando necessário: “Ninguém vai ganhar do Bangu em Moça Bonita jogando bonitinho”, afirmava.

Em meio à arrancada tricolor, Renato recebeu uma espécie de “bênção” de uma personagem conhecida por dar sorte a quem cruzasse seu caminho. Após um desfile de moda para o qual estava convidado a fazer as vezes de modelo, mas não chegou a tempo, encontrou-se com a drag-queen Isabelita dos Patins. Ela havia beijado FHC na virada do ano para 1994: meses depois, ele foi eleito presidente. Repetiu o gesto com Renato, ao que o atacante afirmou que seria mais um sinal de que o Fluminense conquistaria o título."

Algum tempo depois, a previsão de Isabelita se confirmou: com um gol de Renato Gaúcho com os pés e outro com a barriga - famosamente dado para Aílton na súmula -, o Fluminense saiu campeão carioca de 1995, quebrando uma seca de dez anos sem conquistar o estadual.

Desde então, o Tricolor conquistou por mais três vezes o Cariocão. No entanto, nenhuma delas teve o brilho da conquista de 1995, um título que teve tudo de bom que marcou o futebol da década de 1990.