Renato Gaúcho no Grêmio: títulos e recordes de Portaluppi como técnico do Tricolor

Renato Portaluppi já havia escrito seu nome como maior ídolo da história do Grêmio pelos feitos ainda na época de jogador, com destaque para as exibições decisivas nos títulos de Libertadores e Mundial em 1983. Décadas depois, contudo, ele voltou para reescrever uma nova história de idolatria e títulos representando o Imortal Tricolor.

Renato havia treinado o Grêmio duas vezes (2010-11 e 2013) antes de, enfim, escrever uma história tão bonita como técnico quanto foi a sua como jogador. E desde aquele 2016, o Portaluppi colecionou títulos e vem quebrando recordes impressionantes. Ser o técnico gremista com o maior número de partidas disputadas, feito alcançado contra o Goiás agora em novembro de 2020, é um dos mais importantes. Confira abaixo algumas marcas históricas de Renato Gaúcho como treinador do Tricolor.

A vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, em jogo atrasado da sexta rodada do Brasileirão de 2020, marcou o 384º compromisso de Renato como técnico do Grêmio, superando os 383 jogos de Oswaldo Rolla no comando do Tricolor. Uma curiosidade é que o primeiro jogo de Renato como técnico gremista, em 2010, foi justamente contra os goianos - que venceram por 2 a 0 em duelo válido pela Copa Sul-Americana.