Renda de naming rights do Camp Nou será revertida para luta contra pandemia. DUGOUT

O Barcelona terá um naming rights para o Camp Nou na temporada de 2020/21. O dinheiro arrecadado será destinado a projetos de pesquisa em andamento na Catalunha e no resto do mundo na luta contra os efeitos da pandemia global. Confira a declaração de Jordi Cardoner, o primeiro vice-presidente do FC Barcelona e da Fundação Barça.