Renê Júnior tem 30 anos e chegou nesta temporada ao Coritiba, time com que soma cinco partidas, todas como titular. Antes, atuou por Corinthians, Bahia, Santos, Ponte Preta, Mogi Mirim e Salgueiro.

A única experiência do meia fora do Brasil foi na China, com Gangzhou Evergrande. O jogador comenta no vídeo a experiência no time asiático, em que teve papel importante para o título nacional de 2014