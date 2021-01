Rennes pensa em uma venda de Camavinga por menos do esperado

A última temporada e o início desta colocaram Eduardo Camavinga na vitrine mundial, com todos os grandes clubes do mundo querendo assumir seus serviços de olho no futuro.

O Rennes teve oportunidades de vender a sua estrela no verão passado, mas decidiu manter o jogador por mais uma temporada para que pudesse brilhar com a equipe francesa na Liga dos Campeões e assim aumentar ainda mais o seu valor.

Uma operação que, no entanto, pode acabar sendo um tiro no pé. E é que Camavinga, que estreou em 2020 com a Seleção Francesa, parece imerso em uma crise de jogo nos últimos meses da qual não consegue sair.

Até o momento, o meia não está tendo o impacto esperado e seu crescimento em outras facetas como gols e assistências não ocorreu. É certo que não é o seu trabalho, mas depois de iniciar a temporada com um gol e uma assistência nos primeiros dois jogos, Camavinga ficou totalmente bloqueado e não conseguiu ajudar diretamente em mais nenhum gol.

Tudo isso, somado à crise de um coronavírus que continua ameaçando o mundo do futebol com força cada vez maior, faz Rennes começar a se preocupar com uma futura venda que poderia não ser tão vantajosa quanto a entidade há pouco esperava uns meses.