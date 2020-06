Renovação de Diego Ribas divide opiniões no Flamengo

Há pelo menos dois meses, o Flamengo vem trabalhando bastante pelo retorno do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro liderou conversas e ações, como o desenvolvimento de protocolos de segurança. Paralelo a isso, a diretoria começa a resolver algumas pendências como as renovações de Diego Alves e Rafinha, conforme trouxe a reportagem da Goal.com.

Mas quem vai precisar esperar um pouco mais é Diego Ribas, o camisa 10 e um dos capitães da equipe tem contrato até dezembro e ainda não foi procurado para uma renovação. Segundo apuração da Goal.com, jogador de 35 anos divide opiniões nos bastidores. Pela idade, há quem acredite que a história do meia no clube deva chegar ao fim, mas também há quem defenda a sua permanência.

Pelo elenco e por Jorge Jesus, Diego é considerado um jogador importante, é um líder dentro e fora das quatro linhas, é quem mais une o grupo e é um exemplo por toda a sua dedicação. Recentemente, Everton Ribeiro, em entrevista coletiva, defendeu que o amigo ainda tem condições de jogar em alto nível por mais algum tempo.

"A gente sempre procura saber sobre nossos companheiros, ainda mais dois (Diego Alves e Diego Ribas) que têm muita experiência, que agregam muito a nossa equipe que tem qualidade para se manter aí jogando por muito tempo. Espero que eles possam ficar".

No momento, não há outras opções para Diego, ele quer ficar no Flamengo, tem vontade de encerrar a carreira no clube e aguarda mais um pouco para iniciar as conversas sobre a sua sequência no clube, no entanto, pelo menos agora, o futuro do camisa 10 é incerto.