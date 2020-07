Renovação de Donnarumma até 2023 está prestes a acontecer

A renovação de Gianluigi Donnarumma é um dos assuntos da capital na cúpula do Milan há muito tempo, já que o goleiro italiano é um dos principais pilares da entidade, apesar de jovem.

O bom trabalho do goleiro e sua grande projeção fizeram com que seu nome sempre aparecesse na lista de desejos dos grandes clubes do Velho Continente, mas o Milan vem trabalhando há muito tempo em uma possível renovação que ainda não chegou.

No entanto, as informações mais recentes indicam que ela estaria mais próxima do que nunca neste momento e as posições de ambas as partes poderão ser definitivamente acordades em breve.

Segundo 'Tuttosport', Donnarumma teria ficado muito satisfeito com as últimas propostas da entidade lombarda e agradeceria a extensão de seu vínculo com a equipe de San Siro até 2023.

O possível acordo traria uma diminuição no salário líquido do jogador, embora essa queda no salário fosse mais do que compensada com bônus acessíveis que acabariam dando ao goleiro um benefício maior do que seus emolumentos atuais.

Vale lembrar que Donnarumma, apesar de ter apenas 21 anos, acumulou 198 partidas com a camisa do Milan e 16 com a Itália.