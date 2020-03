Ter Stegen pede muito e renovação empaca

Já fazem quase três meses que Marc-André ter Stegen e Barcelona negociam um novo contrato. O goleiro alemão solicitou ser tratado como um dos craques para continuar no clube depois de junho de 2022, quando se encerra o acordo vigente hoje e isso está travando a renovação.

Segundo apurações de 'Goal', Ter Stegen quer renovar e o Barça também deseja a permanência do goleiro que é titular indiscutível no clube. O que está dificultando as negociações é a alta pedida salarial do goleiro. Ele quer receber 15 milhões de euros (R$ 80 milhões), o que dá cerca de 6,5 milhões de reais por mês.

O Barcelona não pode assumir esse compromisso porque seria um peso em suas contas e isso poderia até infringir as regras do Fair Play Financeiro. Até por isso, com medo de ser punido pela Uefa, o clube deixou de contratar grandes reforços na última janela de transferências e só trouxe Braithwaite porque estava desesperado sem jogadores para o ataque.

As duas partes, goleiro e clube, estão tranquilas e creem que chegaram a um acordo pela renovação, segundo a apuração. As negociações serão retomadas em julho, depois do término da atual temporada, e o Barça já sinaliza que quer o goleiro até o fim de 2027, quando o alemão terá 35 anos.