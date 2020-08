Renovação tripla até 2025 no Napoli

O Napoli anunciou nesta terça-feira a renovação dos contratos do italiano Giovanni di Lorenzo​, do macedônio Eljf Elmas e do português Mário Rui.

"O Napoli oficializou a renovação dos contratos de Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas e Mario Rui até 2025", disse o clube em comunicado nas redes sociais.

Mário Rui, lateral-esquerdo de 29 anos, está prestes a iniciar sua quarta temporada no time napolitano. O meia de 20 anos da Macedônia, por sua vez, chega à sua segunda campanha na equipe após ser contratado junto ao Fenerbache. Também será a segunda temporada para o lateral-esquerdo de 27 anos vindo um ano atrás do Empoli.

É mais um passo do clube para o grupo treinado por Gennaro Gattuso após a contratação do atacante nigeriano Victor Osimhen, de 21 anos, que custou 70 milhões de euros junto ao Lille.