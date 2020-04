Renovação vitalícia para Dybala?

A chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus combina perfeitamente com Paulo Dybala. O argentino é um dos que melhor se adaptou à chegada do português. Dybala já brilhou na última temporada, como de costume, e desta vez ele retornou a um nível superlativo.

Segundo o 'Tuttosport', Paulo Dybala iniciou negociações com a Juventus para assinar um contrato de longo prazo com a equipe 'bianconera'. No entorno italiano, eles garantem que o argentino poderia se tornar o novo Alessandro del Piero e até oferecer-lhe um contrato de semi-vitalício.

Até antes da paralisação do futebol, Dybala tinha 13 gols e nove assistências, números que melhoraram sua campanha anterior, e ainda havia muito pela frente. Mas não se trata apenas de números, as sensações que voltaram a dar no campo de jogo eram imbatíveis.

Por esse motivo, a Juventus teria acelerado para conseguir a renovação do craque, que, como seus colegas de equipe, decidiu reduzir seu salário como um gesto de solidariedade diante de uma pandemia que sofreu em sua própria pele.