Renovado, David Luiz teria reduzido seu salário para continuar no Arsenal

David Luiz terminará sua primeira temporada no Arsenal e não fará as malas. O clube inglês chegou a um acordo com o zagueiro para permanecer no Emirates Stadium por mais uma temporada.

Conforme relatado pelo 'The Telegraph', o brasileiro permaneceu no clube 'gunner' depois de aceitar uma redução considerável em seu salário anual devido à crise causada pelo coronavírus.

Até o momento, o salário de David Luiz chega a seis milhões de euros, número que seria reduzido, embora a mídia mencionada não tenha fornecido os números.

Nesta primeira temporada, o ex-jogador do Chelsea jogou 34 jogos. sendo titular em 33 deles e tendo marcado dois gols e uma assistência.