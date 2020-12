Renovar com Fabinho, prioridade em Anfield

Aos 27 anos, Fabinho é praticamente unanimidade no Liverpool, onde acreditam que o brasileiro tem muito para render a longo prazo.

Segundo informação publicada pelo jornal 'The Guardian', o clube já pensa na renovação do jogador, que se destaca por ser polivalente e ter ótimas atuações como volante e como zagueiro.

Mesmo com contrato valendo até 2023, a diretoria estuda uma forma de valorizá-lo antecipadamente para evitar a possível investida de outros clubes.

Revelado pelo Fluminense, Fabinho vive sua terceira temporada no Liverpool, aonde chegou após cinco temporadas no Monaco e uma no Real Madrid.

Com a equipe da Premier League, o brasileiro soma 95 jogos disputados, 74 titularidades, três gols marcados e seis assistências.