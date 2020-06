Renyer fala sobre recuperação e sonha com Libertadores

Renyer é tido como uma das maiores promessas do Peixe desde que chegou a Vila Belmiro, em 2013, com apenas nove anos de idade. O assédio em torno do atacante sempre foi muito grande, tanto de clubes quanto de empresários, mas o Santos conseguiu segurá-lo.

O jovem estreou com o time profissional neste ano em vitória contra a Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista. Com isso, ele se tornou o quinto jogador mais jovem a vestir a camisa do Santos, superando nomes como Neymar, Rodrygo e Edu.

Após estrear com 16 anos, seis meses e 18 dias, ele ficou atrás apenas de Coutinho (líder da lista com 14 anos e 11 meses), Pelé (15 anos e 10 meses), Gabriel (16 anos e quatro meses) e Sandry (16 anos e cinco meses).

Pouco tempo após estrear pelo Santos, foi convocado para defender a seleção brasileira sub-17 e, durante um treino, acabou sofrendo uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito e teve que ser operado.

Confira, no vídeo, a entrevista do jovem que tem multa de rescião de R$ 450 milhões. Ele falou sobre os planos para o futuro e comentou a fase que vive para superar o problema físico.