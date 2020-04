Penta é comemorado novamente pelos torcedores

Recordar é viver! Diante da paralisação dos campeonatos nacionais e internacionais por conta da pandemia do coronavírus, os torcedores tiveram a oportunidade de relembrar a conquista da Copa do Mundo de 2002, quando a seleção brasileira venceu a Alemanha por 2 a 0, no Japão.

Naturalmente, o fato foi alvo de muita repercussão nas redes sociais, e algumas particularidades se destacaram, principalmente após o apito final e a confirmação do quinto título mundial de sua história.

Confira as melhores reações!