No dicionário futebolístico, resenha seria "uma conversa, bate-papo, brincadeira com os amigos". E o elenco campeão da Libertadores sabe bem o que é isso, quando o clima é bom a resenha rola solta.

Gabriel Menino e Jailson brincaram com o jovem lateral Lucas Esteves, que vem tendo as suas primeiras oportunidades no time profissional da Palmeiras nesse Paulistão.

Veja no vídeo acima a resenha entre os jogadores do Palmeiras!