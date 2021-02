A relação entre Taylor Swift e os resultados do Corinthians

No futebol, superstição é uma coisa levada bastante a sério. Mas quem diria que até os álbuns da cantora Taylor Swift entraram nesta história? Pode até parecer estranho, mas o Corinthians - e os corinthianos - têm um bom motivo para agradecer a americana a cada vez que ela lança um novo disco.

Um time de futebol brasileiro e uma cantora estadunidense podem até parecer não ter nada em comum, mas os números provam o contrário. O Timão Dados - uma conta no Twitter especializada em trazer fatos e estatísticas curiosas do Corinthians - fez um levantamento que "prova" a influência de Taylor Swift nos resultados do Alvinegro.

O que Taylor Swift e seus álbuns têm a ver com o Corinthians?

O Timão está invicto nos jogos antes e depois do lançamento de um novo álbum de estúdio da cantora. Ao todo foram dez álbuns, com 11 vitórias e oito empates do Timão. E, a cada vez que Taylor lança um disco, o Twitter vai a loucura com a relação.

Nesta quinta-feira (11), Taylor Swift anunciou uma nova versão do álbum Fearless, com seis músicas inéditas. A primeira metade da "profecia" já foi cumprida, com o empate por 3 a 3 diante do Athletico, na Neo Química Arena.

Então, resta saber se o Timão conseguirá completar a dobradinha: o próximo adversário do Alvinegro paulista será o Flamengo, neste domingo (14). Cabe destacar que o Rubro-Negro briga pelo título do Brasileirão e precisa da vitória para seguir sonhando com o bicampeonato.

Da última vez, a cantora anunciou o lançamento do álbum Evermore às vésperas de um importante clássico contra o São Paulo. No jogo anterior, ao empatar com o Fortaleza em 0 a 0, na quarta (2), o Timão manteve a primeira parte do tabu e, contra o líder do Brasileirão, deu sequência à estatística.

Com a vitória por 1 a 0, além dos pontos, o Corinthians também manteve a invencibilidade que tem dentro de sua Arena contra o tricolor e deu início a uma péssima sequência de resultados de seu rival, que na época era líder do Brasileirão e agora ocupa apenas o quarto lugar na tabela.

Em suas redes sociais, o Timão aproveitou para provocar o rival com o trecho da música "Champagne Problems", um dos destaques do novo disco de Taylor.

Esta não foi a única vez que a "regra" foi colocada em xeque em 2020. Em julho, quando o Timão precisava de um aproveitamento incrível para não ser eliminado do Campeonato Paulista, a cantora lançou o álbum Folklore. As duas partidas foram, mais uma vez, positivas para o Corinthians, que acabou classificado aos mata-matas do estadual.

Veja os jogos do Corinthians antes e depois de cada um dos álbuns de estúdio da Taylor Swift:

Álbum: Taylor Swift (24 de outubro de 2006)

Antes: Corinthians 1 x 0 Cruzeiro (22 de outubro de 2006)

Depois: Corinthians 1 x 0 Palmeiras (25 de outubro de 2006)

Fearless (11 de novembro de 2008)

Antes: Criciúma 0 x 2 Corinthians (8 de novembro de 2008)

Depois: Juventude 1 x 2 Corinthians (12 de novembro de 2008)

Speak Now (25 de outubro de 2010)

Antes: Corinthians 1 x 0 Palmeiras (24 de outubro de 2010)

Depois: Flamengo 1 x 1 Corinthians (27 de outubro de 2010)

Red (22 de outubro de 2012)

Antes: Corinthians 1 x 1 Bahia (20 de outubro de 2012)

Depois: Corinthians 1 x 0 Vasco (27 de outubro de 2012)

1989 (27 de outubro de 2014)

Antes: Palmeiras 1 x 1 Corinthians (25 de outubro de 2014)

Depois: Corinthians 2 x 2 Coritiba (1 de novembro de 2014)

Reputation (10 de novembro de 2017)

Antes: Athletico-PR 0 x 1 Corinthians (8 de novembro de 2017)

Depois: Corinthians 1 x 0 Avaí (11 de novembro de 2017)

Lover (23 de agosto de 2019)

Antes: Corinthians 0 x 0 Fluminense (22 de agosto de 2019)

Depois: Avaí 1 x 1 Corinthians (25 de agosto de 2019)

Folklore (24 de julho de 2020)

Antes: Corinthians 1 x 0 Palmeiras (22 de julho de 2020)

Depois: Oeste 0 x 2 Corinthians (26 de julho de 2020)

Evermore (11 de dezembro de 2020)

Antes: Fortaleza 0 x 0 Corinthians (2 de dezembro de 2020)

Depois: Corinthians 1 x 0 São Paulo (13 de dezembro de 2020)

Fearless (11 de fevereiro de 2021)

Antes: Corinthians 3 x 3 Athletico (10 de fevereiro de 2021)

Depois: Flamengo x Corinthians (14 de fevereiro de 2021