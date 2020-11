Precisa algo mais do que sorte

O Valencia recebeu um Atlético de Madrid que veio com João Félix no banco, pressionou bastante, mas não conseguiu marcar no primeiro tempo.

A equipe da casa esboçou alguma reação em contra-ataques e a primeira jogada da perigo dos de Mestalla chegou apenas aos 21 minutos: Racic recebeu uma bola cavada na área, pegou de 1ª e chutou no canto. Oblak faz uma bela defesa.

A primeira metade foi um verdadeiro duelo entre goleiros, com Jaume precisando fazer milagres em chutes poderosos de Lemar e Llorente. A equipe de Cholo teve muitas chances de gol devido ao alto número de escanteios conseguidos, mas a equipe da casa estava bastante bem montada e não deixava os 'rojiblancos' balançarem a rede.

Logo antes do fim do 1º tempo, o gol da insistência do Atletico quase aconteceu: Llorente recebeu de Lemar na intermediária, chutou sem marcação no canto... e a bola tirou tinta da trave. Com toda essa pressão do visitante, a primeira metade chegou ao fim.

Para o 2º tempo, Simeone resolveu ser mais agressivo e trocar Renan Lodi por João Félix.

Porém, o Atlético de Madrid continuou pecando em um único aspecto: falta de pontaria. Com a superioridade continuando do lado visitante, os chutes de longe não balançavam a rede e tudo parecia se encaminhar para um 0 a 0.

Lemar quase conseguiu o tão sonhado gol do merecimento, mas não poderia ser fácil assim: Llorente cruzou na linha de fundo, Jaume espalmou e a bola sobrou para Lemar... que pegou de primeira e Wass tirou quase em cima da linha.

A partida apagado de João Félix foi ainda mais perceptível em um jogo onde não havia Luis Suárez e também não havia gol.

E como um presente do destino, saiu o gol do Atleti. Por pura sorte.Carrasco cruzou em linha de fundo rasteiro, a bola passou por todos e Lato desviou... no próprio gol.

Um resultado que faz com que o Atlético chegue em sua 25ª partida sem perder, mas faz também com que Simeone pense em alguma estratégia para poder superar os rivais sem precisar contar com a sorte.