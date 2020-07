Santos quer manter retrospecto e avançar contra o Santo André

O Santos terá seu retorno a campo com a volta do Campeonato Paulista contra o Santo André às 19h15 desta quarta-feira, em partida válida pela 11ª rodada.

Os dois times já se enfrentaram 36 vezes, com 17 vitórias (47%) da equipe da Vila Belmiro, 11 empates e oito derrotas. Nos gols, vantagem do Peixe, com 52 marcados e onze sofridos.

Em meio à polemica de Everson e Eduardo Sasha, que entraram na Justiça pedindo rescisão contratual, o time se prepara pensando na classificação e não deverá contar com o goleiro nem com o atacante.

A equipe segue treinando intensamente sob as ordens de Jesualdo Ferreira com o objetivo de chegar preparada para o retorno da competição, ainda precisando garantir vaga para a próxima fase nas duas partidas que restam antes do mata-mata.

Com 15 pontos e na liderança do grupo A, o Santos precisa vencer o primeiro jogo. Quatro dias depois da partida que marca a volta a campo, o desafio será contra o Corinthians.

A FPF definiu que, da imprensa, em todos os jogos da competição, somente terá acesso aos estádios a equipe de TV detentora dos direitos de transmissão, em número reduzido e pré-estabelecido de profissionais identificados e numerados dentro de campo. Os jogos serão transmitidos por TV Globo, Sportv e Premiere.