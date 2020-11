Retomada do São Paulo se confirma com regularidade no Brasileirão

A noite desse sábado (14) reservou mais um encontro emocionante entre Fortaleza e São Paulo. O time paulista viajou até a capital cearense e venceu os donos da casa por 3 a 2, no Castelão. A vitória contra um adversário organizado e competitivo reflete um momento de estabilidade do São Paulo no Brasileirão, que está há mais de dois meses sem perder na competição e está cada vez mais perto dos líderes, mesmo com dois jogos a menos.

A última derrota do Tricolor paulista no campeonato brasileiro aconteceu em 3 de setembro, há mais de dois meses. Ela veio exatamente para o time que atualmente ocupa o posto de líder do Brasileirão: o Atlético Mineiro, que, nesse sábado (14), venceu o Corinthians, de virada, na Neo Química Arena, por 2 a 1.

Desde então, o time de Fernando Diniz não sabe o que é perder no Brasileiro. De lá para cá foram 11 jogos, com seis vitórias e cinco empates. No meio desses jogos, vieram as eliminações na Libertadores da América e na Copa Sul-Americana, que fizeram Diniz balançar no cargo - ou pelo menos, no conceito da torcida.

Mas a classificação na Copa do Brasil sobre o Fortaleza e, em especial as duas vitórias recentes contra o Flamengo (pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil) ajudaram a consolidar a confiança da equipe, que ainda sofre com seus problemas defensivos, mas tem conseguido ser mais equilibrada sem perder o ímpeto ofensivo.

No jogo contra o Fortaleza, o São Paulo não viu Brenner balançar as redes, mas Luciano, que entrou no segundo tempo, marcou duas vezes e garantiu a vitória da equipe paulista.

Luciano comemora seu primeiro gol na noite (Foto: Miguel Schincariol/saopaulofc.net)

Dessa forma, o Tricolor paulista mostra sinais de uma retomada prometida há muitos anos. Com o torcedor que não aguenta mais "se iludir" (como é falado pela própria torcida tricolor), é nessa boa fase que o time do Morumbi se apoia para continuar avançando no campeonato brasileiro e na Copa do Brasil.

Quebras de tabu (como foi com o Palmeiras no Allianz), vitórias contra gigantes (como contra o Flamengo) e um time que busca o gol muitas vezes na partida tem feito a torcida são-paulina abraçar Fernando Diniz, que foi muito perseguido pelos próprios torcedores e só foi mantido no cargo pela convicção de Raí.

Há algum tempo o São Paulo não tinha uma sequência tão boa de apresentações e um estilo de jogo definido. Ainda não se sabe se os troféus virão ao final da temporada, porém, existe otimismo no Morumbi, algo que não se via há anos.