Retrospecto contra o Barça faz Keylor Navas sentir calafrios

O Paris Saint-Germain visita o Barcelona nessa terça-feira pela partida de ida das oitavas de final da Champions League. Os franceses não terão Neymar em campo, mas sim outro velho conhecido dos 'culés': Keylor Navas.

O costarriquenho volta a encarar um rival que lhe deu mais dissabores do que alegrias. O goleiro tem um retrospecto preocupante diante dos catalãs, com apenas três vitórias.

Em 13 jogos contra o Barça, com as camisas de Levante e Real Madrid, apenas três resultados positivos. Com a camisa 'granota' chegou a sofrer uma sonora goleada por 7 a 0.

Já no Real Madrid, jogou o seu primeiro 'Clássico' na temporada 2015-16. Naquele ano, Rafa Benítez lhe deu a titularidade, mas acabou sendo derrotado por 0-4 no Santiago Bernabéu.

No total, Navas sofreu 25 gols nesses 13 jogos contra os azulgranas. E agora volta ao Camp Nou com a camisa do PSG, onde aterrizou quase duas temporadas atrás na esperança de ter melhor sorte.