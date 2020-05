Reus, Coutinho e outros nomes que perdem o Borussia-Bayern

Na próxima terça-feira os olhos do mundo futebol estarão voltados para Dortmund. Um grande Borussia-Bayern nos espera com a disputa pelo título em jogo. A expectativa é alta para ver o duelo de estrelas.

Infelizmente, alguns nomes não estarão a disposição. Marco Reus é a grande ausência do lado de Lucien Favre, enquanto Hansi Flick ficará sem Coutinho.

Embora sejam peças para o ataque com alguns substitutos a altura, a verdade é que o duelo perde um pouquinho do seu brilho. Mas eles não são os únicos.

Os donos da casa também não terão Dan-Axel Zagadou, com um problema nos ligamentos do joelho esquerdo. Ainda existe a dúvida sobre o estado de Mats Hummels, que saiu no meio da partida contra o Wolfsburg.

Mas esperanças apresenta Axel Witsel. O belga sofre com incômodos musculares, mas que não parecem suficientes para tirá-lo do Signal Iduna Park.

Enquanto as baixas do Bayern, nenhuma novidade. Niklas Süle, que rompou os ligamentos no início da temporada e de Tolisso, que machucou o tornozelo no final de abril.