Reus entra em campo para dar a vitória ao Dortmund

O Borussia Dortmund visitou o Hoffenheim pela 4º rodada do Campeonato Alemão e saiu de lá com três pontos importantes para continuar na disputa com Bayern e RB Leipzig.

O treinador aurinegro resolveu poupar alguns nomes após as datas FIFA e começou com Haaland e Raphaël Guerreiro no banco. No entanto, precisou de gols na segunda etapa.

Haaland e Reus entraram em campo e o jovem atacante serviu o eterno capitão, que marcou o gol da vitória sem muitas dificuldades, só empurrando para as redes.

Com a vitória o time de Lucien Favre chegou aos 9 pontos e assumiu a terceira posição na tabela. Já o Hoffenheim continua com seis pontos e cai para 8º.

Na próxima rodada Reus e companhia recebem a visita do Schalke 04 (18º), enquanto o Hoffenheim visita o Werder Bremen (7º).