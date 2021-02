Revelam o supersalário pedido por Alaba: 110 milhões em cinco anos

A decisão de David Alaba de não renovar com o Bayern de Munique deu início a uma corrida pela contratação do austríaco, que ficará livre no mercado a partir de junho. O clube alemão desistiu de tentar a renovação do jogador por suas altas exigências.

Agora, veículos como 'ESPN' e 'The Telegraph' revelam quais são as reais pretensões do defensor. Um salário difícil de bancar em tempos de crises.

Alaba pede 22 milhões de euros por temporada para se converter no defensor mais bem pago do mundo. Ou seja, uns 450.000 euros por semana. Condições que foram recusadas pelo Bayern.

Além disso, segundo as fontes citadas, o jogador quer assinar um contrato por cinco temporadas, o que daria um total de 110 milhões ao final da vigência.

Valores altíssimos que farão pretendentes como Chelsea, Barcelona, United ou Real Madrid, repensarem a o planejamento para encaixar as contas.

No entanto, os já veículos mencionados, asseguram que o Real Madrid segue firme e forte na disputa. Enquanto isso, a renovação de Sérgio Ramos continua estagnada.

Os números de Alaba na temporada:

Na atual temporada, Alaba entrou em campo em 28 oportunidades e marcou dois gols nos 2.351 minutos disputados com a camisa bávara. .