Revelam o suposto salário de Alaba no Real Madrid

O Bayern de Munique tentou renovar com David Alaba e ofereceu uma proposta que, segundo 'Marca', deveria ser aceita antes de 31 de outubro. No entanto, a imprensa local afirma que ele só aceitaria permanecer com contrato de quatro anos e 15 milhões de euros por campanha.

O contrato de Alaba acaba no fim da atual temporada, portanto ele pode encaminhar sua ida a outro time a partir de janeiro. Para que seu jogador não saia de graça no meio de 2021, a próxima janela de transferências será a última oportunidade para o Bayern vendê-lo.

Segundo 'The Athletic', o Real Madrid aparece como favorito para contratar o lateral-esquerdo de 28 anos. O veículo da mídia britânica avança apontando que o jogador deverá receber 200 mil euros por semana (cerca de R$ 1.3 milhão na cotação atual). Seria o mesmo valor que o Bayern ofereceu para renovar seu vínculo.

Não faltam gigantes citados em especulações como interessados no atleta. Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United e Chelsea também aparecem como possíveis destinos. Além deles, rumores recentes já apontaram para o interesse de Juventus e Manchester City.

Revelado pelo Austria Wien, David Alaba vive sua 13ª temporada no Bayern de Munique e soma 31 gols e 43 assistências nas 394 partidas disputadas desde a temporada 2008-09.