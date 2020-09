Revelam que advogada próxima à Juventus está envolvida no exame fraudulento

Mais problemas com o exame de cidadania italiana de Suárez. EFE/EPA/CROCCHIONI

'Corriere della Sera' garante que uma advogada muito próxima à Juventus está implicada no caso do exame fraudado de cidadania italiana feito por Luis Suárez. Ela, Maria Turco, que também trabalha para Luigi Chiaperro, assessor legal 'bianconero', poderia ter estado em contato com os avaliadores para que a prova fosse fácil.