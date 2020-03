Revelaram quanto Ronaldinho pagou pelos passaportes

O 'caso Ronaldinho' continua dando o que falar. A última novidade foi o custo dos passaportes que ele e seu irmão usaram no Paraguai. 'Globoesporte' informa que foram 6 mil euros para cada um e isso pode complicar sua situação.

O motivo é que, no caso de as autoridades confirmarem que a lenda do futebol pagou essa quantia pelos documentos, o crime seria comprovado. À medida que o processo avança, ele já teve a oportunidade de jogar futebol na prisão onde está.

Ainda não se sabe por que motivo o ex-jogador de futebol entrou no Paraguai dessa maneira. Nelson Cuevas, que atuou pelo River Plate quando estava ativo, foi vê-lo na prisão e afirmou que há uma máfia por trás da história.

De qualquer forma, o processo judicial será longo e há vários aspectos a serem esclarecidos. Um deles é o envolvimento da pessoa que trouxe Ronaldinho e seu irmão para o país; outro, o número de réus, que aumentou recentemente e, por último, quanto tempo ele terá que permanecer preso se uma sentença desfavorável for confirmada.