A melhor seleção brasileira de todos os tempos

Montar uma seleção brasileira com jogadores de diferentes gerações não é uma tarefa fácil e certamente gera debates sobre a inclusão ou não de determinados atletas. No entanto, este foi o desafio lançado pela Revista Placar para 170 jornalistas, formando uma equipe com os jogadores mais votados.

Nesta sexta-feira, 19 de fevereiro, a revista divulgou a edição que traz o gabarito final com os 11 atletas mais votados para compor o time titular. Curiosamente, nenhum dos votantes acertou a seleção final do goleiro ao ponta esquerda - e o treinador.

A seleção brasileira de todos os tempos tem a seguinte formação: Taffarel; Carlos Alberto, Aldair, Bellini e Nilton Santos; Didi, Falcão e Pelé; Garrincha, Ronaldo e Romário. O treinador deste time seria Zagallo.

Curiosamente, todos os titulares foram campeões mundiais, com a exceção de Falcão. A seleção conta com dois capitães de títulos de Copa do Mundo: Bellini, o capitão da primeira conquista, e Carlos Alberto Torres, que levantou a Jules Rimet em 1970.

Como não poderia ser diferente, Pelé foi o mais votado com 165 presenças em seleções. Na equipe titular, o atleta que recebeu menos votos foi Bellini.

A Placar também divulgou as seleções com segundos e terceiros colocados de cada posição e nenhum jogador da atualidade foi contemplado nestas seleções. Cafu, contemplado no Time dos Sonhos da Bola de Ouro, ficou na segunda turma.

O time reserva da seleção brasileira de todos os tempos tem: Gylmar; Cafu, Mauro, Domingos da Guia e Roberto Carlos; Gérson, Zico e Rivaldo; Ronaldinho Gaúcho, Sócrates e Rivelino. Telê Santana é o treinador.

O terceiro time tem: Dida; Djalma Santos, Oscar, Luís Pereira e Junior; Clodoaldo, Dunga e Zito; Zizinho, Tostão e Leônidas da Silva, com Carlos Alberto Parreira no comando.